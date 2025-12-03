Llega a Brown una nueva edición de la Carrera por Todos

Las competencias recorrerán distintas calles de la ciudad de Adrogué, y tendrán un circuito de 7 kilómetros, competitivo; y otro de 3 kilómetros, pensado en formato participativo. El evento, organizado por el Municipio, se pondrá en marcha, a las 8, desde la Plaza Brown de Adrogué, con una participación récord de 2.685 inscriptos, de los cuales 2.150 correrán la prueba larga, 435 la carrera corta y 100 personas con discapacidad participarán también en la modalidad corta.

En este sentido, el diputado provincial Mariano Cascallares destacó que "el deporte adaptado cumple un rol clave en la igualdad de oportunidades y en la construcción de una sociedad más justa, empática e inclusiva", al tiempo que invitó a los vecinos a que se acerquen a acompañar y formar parte.