Los Andes acelera su planificación y busca definir la continuidad de Leonardo Lemos

La comisión directiva se encuentra en pleno proceso de rearmado del plantel, con bajas confirmadas, renovaciones y la búsqueda de un manager deportivo que trabaje en conjunto con el cuerpo técnico. La idea es profesionalizar la estructura y generar un nexo permanente entre la dirigencia y el plantel profesional.

Entre los futbolistas que seguirán en el club figuran Nazareno Fernández Colombo, Matías González, Franco Rodríguez y Facundo Echeverría, todos con contrato vigente, además del arquero Sebastián López, quien extendió su vínculo hasta 2026.

El tema central, sin embargo, pasa por la continuidad de Leonardo Lemos, el técnico que logró el ascenso en 2024 y guió al equipo en su regreso a la categoría. Su contrato vence en dos meses y la dirigencia ya inició conversaciones para renovar el vínculo. Las charlas avanzan en buenos términos y ambas partes comparten la intención de seguir adelante con el proyecto deportivo.

La dirigencia pretende resolver cuanto antes la situación del DT y la designación del nuevo manager para que el cuerpo técnico disponga del panorama completo antes del inicio de la pretemporada. Con la permanencia asegurada y la base de jugadores definida, el desafío de Los Andes para el 2026 será volver a ilusionar a su gente y pelear entre los puestos de arriba.