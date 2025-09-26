Los Andes se prepara para recibir a Ferro con un equipo diezmado

La baja más sensible es la de Mauricio Asenjo, goleador y figura del equipo, que sufrió la rotura parcial del ligamento en el tobillo izquierdo y se perderá los dos últimos encuentros del año. A su ausencia se suma la de Brian Leizza, uno de los pilares defensivos, que quedó descartado por una fascitis plantar.

El panorama se agrava con la cantidad de jugadores fuera de acción. Facundo Echevarría y Tomás Pérez también arrastran lesiones, mientras que Matías Gómez aún debe cumplir una fecha de suspensión tras la roja recibida ante Deportivo Madryn. Además, Gabriel Carrasco sigue sin estar en condiciones, Nazareno Fernández Colombo será esperado hasta último momento y Román Riquelme ya regresó a Argentinos Juniors, donde incluso fue titular el último fin de semana.

Con tantas bajas, las variantes en defensa y ataque son escasas. Sin Leizza ni Riquelme, la dupla central podría volver a ser Guido Segalerba–Francisco Marco, aunque Lemos analiza darle minutos al juvenil Lucas Barrientos. En ofensiva, la salida de Asenjo y Pérez obliga a buscar alternativas. Enzo Díaz aparece como principal reemplazo, mientras que para el otro puesto los candidatos son Facundo Villarreal, Axel Páez, Federico Martínez o incluso Gastón Gerzel, si se retoca el mediocampo.

La situación es tan crítica que el DT no descarta ensayar un cambio de esquema en los entrenamientos de la semana, en busca de una estructura que le permita competir con solidez pese a la merma de nombres.

El duelo ante Ferro será además la despedida de Los Andes en condición de local en esta temporada de la Primera Nacional, lo que añade un condimento especial a un partido que encuentra al Milrayitas sin varias de sus piezas más importantes.