Los Andes ultima detalles para la pre final

El experimentado volante de 36 años es uno de los que más templanza tiene para un momento en el que podrían definirse algunas cosas. Además de destacar que "Los Andes tiene grandes jugadores, chicos a los que los grandes marcan el camino y complementa todo eso dentro de la cancha", el mediocampista amplió los halagos a un grupo que se consolidó a lo largo de las fechas, y manifestó: "No sólo jugadores de fútbol, sino cuerpo técnico, dirigentes, ayudantes, utilería, todas las personas que están junto a nosotros y que viajan con nosotros hacen que todo sea más fácil. Todo va de la mano, como tenés jugadores con mucha humildad y con mucho sacrificio, tenés a los chicos que escuchan y que saben lo que estamos peleando y para qué estamos. El objetivo es claro, el ascender".

Además, luego de pelear en lo más alto desde que comenzó el torneo, no se quita la chapa de candidato, pero tampoco se da por ganador. Por eso, López destacó que todo lo hacen "con mucha humildad", y en diálogo con Solo Ascenso remarcó: "No creernos más que nadie ni menos que nadie. Todos los partidos, para nosotros fueron finales, fueron muy importantes para seguir peleando arriba y para seguir demostrando. Estuvimos 13 o 14 fechas entre los primeros tres y no es casualidad, es mucho trabajo del cuerpo técnico de cada jugador".

Finalmente, concluyó: "Tenemos chicos de 18 y 19 años que también debutaron y eso hace que también el club muestre a los jugadores de inferiores. Nosotros tenemos que guiarlos y que se apoyen en nosotros. Tampoco hay que creerse porque todavía no ganamos nada y queda el sprint final, quedan 5 partidos muy importantes y tenemos que demostrar porque estamos en un club grande y con ese desafío de llevarlo a otra categoría".