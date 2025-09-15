Malvinas Argentinas. inauguraron nuevas cuadras de pavimento en el Barrio Rodríguez

Acompañado por la secretaria general del municipio, Noe Correa y Junto a vecinos y referentes de la zona se realizó un recorrido por las cuadras inauguradas y el tradicional corte de cintas.

La obra, ejecutada íntegramente por la Secretaría de Servicios del municipio, contempla la provisión de materiales desde la Hormigonera Municipal y el trabajo de las cuadrillas municipales. Además, forma parte de un plan más amplio que incluye la intervención de las calles Miraflores y Benjamín Seaver, con un total de 3.890 metros cuadrados de calzada de hormigón.

Cumplir los sueños de los vecinos

Durante el acto, Nardini destacó el esfuerzo de la comuna para retomar una obra que había quedado pendiente por el corte de financiamiento nacional: “Muchos pensaban que estábamos en la previa de una elección y estaban descreídos. Hoy nos reencontramos con ellos, que están contentos y ven que les pudimos cumplir. Que empiezan a creer de vuelta, no solo en la política sino en la palabra de las personas”.

También hizo referencia a lo que significa la pavimentación para los vecinos históricos del barrio: “Malvinas cumple 30 años, pero hay vecinos que están acá desde hace más del doble de tiempo. Y hoy nos pone contentos poder ver la alegría en sus caras, porque lo esperaron toda la vida. Vinieron cuando casi no había casas, trabajaron con esfuerzo, construyeron su vivienda, y hoy sus hijos y nietos puedan disfrutarla y que además de la accesibilidad ven que su propiedad realza el valor”.

Finalmente, el jefe comunal reafirmó su compromiso de seguir mejorando la calidad de vida del distrito: “La elección pasó, queremos que la gente vea que tenemos una voluntad enorme de seguir transformando nuestro lugar y cumpliendo todos los días más sueños para nuestros vecinos”