Marcucci analizó el presente y afirmó que "para Lomas nada es suficiente"

La mediocampista destacó que el equipo apunta a perfeccionarse más allá de la tabla de posiciones, mientras las Conejas atraviesan un gran presente con cinco victorias seguidas en el Metropolitano Femenino.
Lomas Athletic atraviesa un buen momento en el Torneo Metropolitano de hockey femenino, pero Valentina Marcucci dejó en claro cuál es la mentalidad del plantel. "Para Lomas nada es suficiente, siempre buscamos la mejor versión del equipo y apuntamos a eso. No sé si estar pensando en dónde estamos en la tabla, sino apuntar el mejor nivel del equipo", afirmó la experimentada mediocampista.
La jugadora remarcó que el camino no estuvo exento de altibajos. "Arrancamos un poco abajo, quizás fue un poco lo que fue el año pasado, que fue muy intenso y bajamos, pero sabemos que esta mitad de año es la más importante y aceleramos más", explicó en diálogo con Solo Hockey, recordando también el gran 2024 en el que Lomas conquistó los tres títulos en juego: Metropolitano, Súper 8 y Copa Buenos Aires.
En la actualidad, las dirigidas por Lucas Vila acumulan cinco triunfos consecutivos: Italiano (1-0), Banco Provincia (3-0), Banco Nación (1-0), River Plate (1-0) y Saint Catherine's (2-1). Con esos resultados llegaron a los 39 puntos, junto a River y GEBA, aunque las de Palermo tienen un partido pendiente.
Sobre la última victoria ante Saint Catherine's, Marcucci fue concreta: "Mantener el ritmo del partido fue clave para asegurarnos los tres puntos. Sabíamos que si no les marcábamos el ritmo se iba a achatar un poco y creo que fue un calco de lo que habíamos pensado. En el partido de la rueda pasada pasó lo mismo y nos llevamos un empate (1-1) que nos dolió. Sacar esa ventajita de más fue clave".
Mientras tanto, la siguiente fecha frente a Quilmes no pudo disputarse y se estima que se reprogramará para el feriado del 10 de octubre. De confirmarse, Lomas será uno de los tres equipos de Primera A —junto a GEBA y San Fernando— que no estarán presentes porque participarán del Súper 8 en Santiago del Estero.
