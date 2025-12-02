Martina Triñanes y el "punto de inflexión" que fue la base del éxito de Lomas Athletic

La Negra Triñanes señaló que un momento de crisis fue clave para la estructura actual: el descenso, el primero en la historia del club. "El descenso marcó un punto de inflexión para todo el club porque se comenzó a hacer un laburo desde las Inferiores hasta todos los planteles", comentó. El regreso a Burzaco, aquella tarde frente a Pucará, sentó los cimientos que hoy sostienen el presente glorioso de la entidad. La capitana detalló que tuvieron que esperar hasta 2019 para volver a gritar campeón, dando inicio a una racha de logros que incluye tres títulos del Hockey Metro, tres Súper 8 y una Copa Buenos Aires, conseguidos bajo la dirección de diferentes entrenadores como Fernando Ferrara, Ignacio Bergner y Lucas Vila.

Al explicar por qué Lomas Athletic está en constante superación, la jugadora resaltó la calidad de su plantilla: "Arrancando por la cantidad de jugadoras que hay, la gran mayoría pasó por un seleccionado que obviamente da un nivel muy alto, hay mucha competencia interna, todas quieren jugar en la Primera de Lomas". Para ella, este nivel solo se sostiene con "un grado de compromiso, de compañerismo y de esfuerzo constante".

Como una de las mejores 5 del Metropolitano, Martina Triñanes también cumplió el sueño de llegar a la Selección Argentina, una "experiencia hermosa" que culminó por temas personales. Sobre su paso por Las Leoncitas y la Mayor, manifestó: "Es un privilegio y una fortuna total vestir la camiseta, entrenarse en ese nivel, compartir con jugadoras como están hoy en Las Leonas que son cracks totales", concluyó la jugadora, quien fue distinguida como "Mejor Jugadora de la Final" en el último Súper 8 disputado en Santiago del Estero.