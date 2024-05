Martínez analizó lo que se le vendrá a Tristán ante Arsenal

Se viene un encuentro en el que el DT ya anticipó que tendrán que estar muy concentrados para poder tener un resultado positivo, ante un conjunto que Martínez conoce y bien. "Vamos a tener que jugar un gran partido, estar muy atentos, desdoblar mucho en el aspecto defensivo porque es un equipo se ha hecho muy fuerte, que ha superado a casi todos los rivales, salvo el último partido con Agropecuario. Es un gran equipo que está pasando un gran momento, que no la pasó muy bien la última fecha, pero después ha sido muy superior a los rivales en su casa. Así que debemos tomar atento tomar muchos recaudos pero siempre pensando en contrarrestar atacar y ir a buscar el partido", describió.

Pancho no va a ser sorprendido, pero eso no quiere decir que tenga garantizado un resultado. Conoce como pocos el Julio Humberto Gondona, lo sigue en la categoría y conoce sus fortalezas. Como antesala del encuentro, el conductor del Arse explicó: "Nos vamos a encontrar con un Arsenal que, si bien conozco mucho el mundo Arsenal, este equipo no es para decirlo de alguna manera uno que represente la historia de Arsenal. Yo no soy quién para hablar, pero sí conozco su cultura, su pensamiento y, bueno, es otra producto de que tiene un entrenador con una voracidad ofensiva, con una propuesta de salir jugando permanentemente"

Además, detalló que el fuerte se encuentra en que tiene "jugadores jóvenes, muy jóvenes, desfachatado, con gran desequilibrio individual y con una gran capacidad de poder, de jugar todos los tiros, de no de tomar riesgo. Así que se convierte en un equipo peligroso producto de esa de esa desfachatez, de esa inconsciencia".