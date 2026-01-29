Martínez y Acassuso ya cuentan con 425 nuevas cámaras de videovigilancia con IA

En Acassuso, se pasó de 125 a 202 dispositivos, y en Martínez, se pasó de 175 a 223 cámaras. Entre ambas localidades, suman un total de 425 dispositivos de última generación, lo que representa un aumento del 30% en la cobertura.

El despliegue de las nuevas cámaras 4K con sensores múltiples se concentró en los ejes de mayor circulación como la avenida Santa Fe, columna vertebral del transporte y el comercio, y la avenida del Libertador, polo gastronómico de la zona.

También se reforzó el monitoreo en Paraná (límite con Vicente López y acceso al shopping Unicenter), Av. Unidad Nacional, Alvear en el centro comercial, y Av. Fleming, zona vinculada a estudios cinematográficos. En el sector oeste, calles como Edison y la Av. Fondo de la Legua también fueron blindadas para controlar los flujos vehiculares que conectan con la Panamericana.

La seguridad en los espacios de esparcimiento fue otra de las prioridades del plan. La Plaza 9 de Julio y la zona de la costa del río ahora cuentan con cobertura de cámaras con visión nocturna de última generación.

Hacia el Bajo de Acassuso y Martínez, el monitoreo se extendió a calles clave como Sebastián Elcano —famosa por sus restaurantes— y áreas residenciales como Perú, Eduardo Costa, Juan Cruz Varela y Rivera Indarte.

A diferencia de las cámaras tradicionales, estos nuevos equipos permiten la detección automática de situaciones sospechosas y el reconocimiento de patentes (LPR). Desde el Municipio informaron que todas las imágenes se centralizan en tiempo real en el Centro de Operaciones Municipal (COM), permitiendo que las patrullas reciban alertas inmediatas ante vehículos con pedido de captura o comportamientos inusuales en la vía pública.

Con esta ampliación, San Isidro consolida una red con 2.646 cámaras en todo el partido, apostando a que la tecnología sea el factor diferencial para reducir el delito en los corredores más transitados del norte del Conurbano.