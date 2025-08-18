Más de 20 mil personas asistieron al gran desfile cívico militar en San Isidro

Desde las 10 en la avenida Márquez, desde avenida Santa Fe hasta Intendente Indart, pasaron 2.300 hombres y mujeres del Ejército, la Policía Federal y de la Bonaerense, Prefectura Naval, y Bomberos Voluntarios. También niños de jardines de infantes del distrito, adultos mayores de distintos centros de jubilados, y trabajadores de la salud pública del municipio, en un tramo de más de siete cuadras durante dos horas.

Hubo equipos de combate en motos, camiones, puentes y botes, y tanques. Distintos vehículos a rueda y a oruga del Ejército, además de autos clásicos particulares y de militares coleccionistas.