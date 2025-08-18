Provincia |

Más de 20 mil personas asistieron al gran desfile cívico militar en San Isidro

Organizado por el Municipio, en conmemoración del 175° aniversario de la muerte de San Martín, contó con fuerzas y bandas militares, fuerzas de seguridad, veteranos de guerra de Malvinas, representantes de las escuelas municipales, y distintas instituciones.

Más de 20 mil personas asistieron al impresionante desfile cívico- militar realizado en San Isidro y organizado por el Municipio, en el que desfilaron más de 2.300 efectivos de fuerzas armadas y de seguridad.

Desde las 10 en la avenida Márquez, desde avenida Santa Fe hasta Intendente Indart, pasaron 2.300 hombres y mujeres del Ejército, la Policía Federal y de la Bonaerense, Prefectura Naval, y Bomberos Voluntarios. También niños de jardines de infantes del distrito, adultos mayores de distintos centros de jubilados, y trabajadores de la salud pública del municipio, en un tramo de más de siete cuadras durante dos horas.

Hubo equipos de combate en motos, camiones, puentes y botes, y tanques. Distintos vehículos a rueda y a oruga del Ejército, además de autos clásicos particulares y de militares coleccionistas.

