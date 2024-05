Máximo Kirchner negó que haya interna en el gobierno provincial

Consultado sobre la supuesta interna bonaerense señaló: “Hay mucho sponsor atrás de las notas que se escriben también, intereses creados y todo ese tipo de cosas. Yo me manejo por hechos. O sea, tiene que haber un hecho”, respondió el diputado nacional.

Luego se refirió y puso en valor la tarea que llevan adelante funcionarios que son parte de La Cámpora en el gabinete de Axel Kicillof. “Yo los veo a todos los compañeros al lado del gobernador”, sentenció.

“Yo los veo a todos al lado del Gobernador. Se han inventado historias, pero la realidad marca otro paso”, aseveró.

También aludió al impuesto Inmobiliario Rural, y recordó que se trató en tres días en la Legislatura bonaerense, “porque hay algunos que dicen 'no tiene senadores, no tiene diputados'. En tres días salió todo lo que el Gobernador solicitó, incluso el endeudamiento también de la Provincia de Buenos Aires. Está todo ahí. Hechos, no subjetividades. Lo subjetivo lo discutiremos en los espacios en los que haya que discutirlo, en caso de que haya que discutirlo. Hay que trabajar. Nosotros lo que hacemos es trabajar todo el día, en todos los lugares”.

Al referirse al gabinete bonaerense, Máximo Kirchner destacó la tarea de Nicolás Kreplak en salud quien viajará a Chubut con el gobernador a entregar ambulancias y firmar un convenio.

También puso de relieve el rol de Florencia Saintout quien presentó junto al ministro de Salud en el Teatro Argentino el documental que da cuenta del “enorme trabajo realizado en la pandemia”.

En cuanto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, destacó la tarea que se realiza de manera articulada con otras organizaciones. “La ministra de Ambiente que peleamos para que exista también en la provincia donde aparte lo integran diferentes sectores, desde el Movimiento Evita, desde Juan (Grabois) con todo lo que es el MTE, Jackie Flores. Donde se generó un ámbito de trabajo en el que conviven diferentes procedencias políticas, experiencias y que sirven para que el gobernador pueda proponer a los habitantes de la provincia políticas necesarias, invitarlos a pensar la naturaleza, el ambiente y el desarrollo productivo desde otro lugar”.