Y agregó: “Yo creo muchísimo en el pueblo organizado. Creo, tengo fe, en la militancia política, porque es lo que nos ha devuelto en la Argentina la democracia y lo que hoy nos permite también tener la esperanza de que Cristina pueda estar libre y vuelva a ser presidenta. Así que deseo un 2027 con una Francia Mélenchon presidente y Cristina presidenta”.

Por su parte, Sophia Chikirou propuso que “organicemos una delegación de parlamentarios franceses y solicitemos la autorización necesaria para visitar a Cristina”, dando como ejemplo la visita del presidente de Brasil, Lula da Silva.

A su vez, Mena dijo que “en Francia se tomó con mucha seriedad y preocupación el caso. El apoyo que brindaron a CFK es esperanzador y muy importante para terminar con esta arbitrariedad y el avasallamiento ilegal de sus derechos”.

“Dirigentes en todo el mundo, con tradición e historia en la lucha por los derechos y la democracia, no pueden creer el retroceso jurídico de la Argentina, la ilegalidad de la persecución política y cómo el poder judicial protagoniza esa persecución proscribiendo y encarcelando ilegalmente a CFK”, remarcó Mena.

Y precisó que “se comprometió una próxima visita de parlamentarios europeos a Buenos Aires, y el desarrollo de actividades en universidades europeas para que se conozca y estudie cómo se viene degradando la democracia en Argentina fruto de la persecución contra Cristina, las ideas que representa y las políticas que llevó adelante cuando gobernó nuestro país”.