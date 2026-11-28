Pese a que el gobernador Axel Kicillof autorizó la recomposición de las tarifas, desde La Cámpora se oponen a su aplicación. Así, se generan problemas de mantenimiento de la red ya que los prestadores no cubren costos con los actuales ingresos.
Las cooperativas y distribuidoras eléctricas bonaerenses atraviesan una crítica situación económica y financiera como consecuencia del atraso tarifario y las dificultades del gobierno de Axel Kicillof para avanzar con la recomposición de los ingresos del sector, en medio de una disputa política con La Cámpora que tiene a la política tarifaria como uno de sus nuevos puntos de confrontación.
El problema afecta a unas 200 cooperativas eléctricas que prestan servicios en el interior bonaerense y que, desde hace varios años, vienen advirtiendo sobre el creciente desfasaje entre sus ingresos tarifarios y los costos necesarios para garantizar el suministro eléctrico. El endeudamiento con proveedores de energía, el incremento de los costos operativos y la postergación de inversiones en infraestructura son algunas de las principales dificultades que enfrenta el sector de la distribución eléctrica provincial.
A este escenario se sumaron, durante 2026, los cuestionamientos de distintos referentes de La Cámpora a las actualizaciones tarifarias impulsadas por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que conduce Gabriel Katopodis. Dirigentes camporistas cuestionaron públicamente la política tarifaria del Ejecutivo provincial, exponiendo las diferencias dentro del oficialismo e incrementando la presión política sobre el gobernador.
El conflicto alcanzó su punto de mayor tensión en septiembre, cuando, a partir de una presentación del defensor del Pueblo de la provincia, Guido Lorenzino, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Bahía Blanca dictó una medida cautelar que suspendió los incrementos autorizados mediante la Resolución 585/2026. Posteriormente, la Justicia aclaró que la medida también alcanzaba a las cooperativas eléctricas.
Si bien el gobierno provincial apeló la decisión reconociendo que existe un atraso en el VAD (Valor Agregado de Distribución) del 76% en la tarifa, y logró que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata suspendiera los efectos de la cautelar, la controversia profundizó la incertidumbre económica y regulatoria de las cooperativas y distribuidoras eléctricas respecto de la recomposición tarifaria y la previsibilidad de sus ingresos.
Uno de los principales reclamos del sector está vinculado con la actualización del VAD, componente de la tarifa destinado a cubrir los gastos de personal, operación, mantenimiento e inversiones. La insuficiencia de estos recursos compromete seriamente la capacidad de las cooperativas y distribuidoras para mantener la infraestructura eléctrica en condiciones adecuadas y acompañar el crecimiento de la demanda residencial y productiva.
La gravedad de esta situación adquiere especial relevancia en el interior bonaerense, donde las cooperativas eléctricas cumplen un rol estratégico en el desarrollo de pequeñas y medianas localidades, abasteciendo a hogares, comercios, industrias y establecimientos agropecuarios, en muchos casos a través de extensas redes rurales.
En este contexto, las expectativas de las cooperativas y distribuidoras están puestas en la próxima revisión tarifaria, de la que se espera que surja un esquema que contemple los costos reales de prestación del servicio, otorgue previsibilidad económica y permita recuperar la capacidad de inversión del sector.
Mientras tanto, las cooperativas y distribuidoras eléctricas bonaerenses continúan enfrentando un deterioro de su situación económica y financiera como consecuencia del atraso tarifario acumulado, agravado por la incertidumbre regulatoria y una disputa política dentro del oficialismo provincial que condiciona la actualización de las tarifas y compromete la sustentabilidad económica de quienes tienen a su cargo la prestación de un servicio público esencial.
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