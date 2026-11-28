Si bien el gobierno provincial apeló la decisión reconociendo que existe un atraso en el VAD (Valor Agregado de Distribución) del 76% en la tarifa, y logró que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata suspendiera los efectos de la cautelar, la controversia profundizó la incertidumbre económica y regulatoria de las cooperativas y distribuidoras eléctricas respecto de la recomposición tarifaria y la previsibilidad de sus ingresos.

Uno de los principales reclamos del sector está vinculado con la actualización del VAD, componente de la tarifa destinado a cubrir los gastos de personal, operación, mantenimiento e inversiones. La insuficiencia de estos recursos compromete seriamente la capacidad de las cooperativas y distribuidoras para mantener la infraestructura eléctrica en condiciones adecuadas y acompañar el crecimiento de la demanda residencial y productiva.

Necesidad de cubrir los costos reales

La gravedad de esta situación adquiere especial relevancia en el interior bonaerense, donde las cooperativas eléctricas cumplen un rol estratégico en el desarrollo de pequeñas y medianas localidades, abasteciendo a hogares, comercios, industrias y establecimientos agropecuarios, en muchos casos a través de extensas redes rurales.

En este contexto, las expectativas de las cooperativas y distribuidoras están puestas en la próxima revisión tarifaria, de la que se espera que surja un esquema que contemple los costos reales de prestación del servicio, otorgue previsibilidad económica y permita recuperar la capacidad de inversión del sector.

Mientras tanto, las cooperativas y distribuidoras eléctricas bonaerenses continúan enfrentando un deterioro de su situación económica y financiera como consecuencia del atraso tarifario acumulado, agravado por la incertidumbre regulatoria y una disputa política dentro del oficialismo provincial que condiciona la actualización de las tarifas y compromete la sustentabilidad económica de quienes tienen a su cargo la prestación de un servicio público esencial.