El señalado fue trasladado a la sede fiscal y posteriormente a la Unidad Penitenciaria N.° 44 de Batán, al tiempo que el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño asistió a los menores integrantes del grupo familiar.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho, indicaron ante la consulta periodística.