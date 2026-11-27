La criatura fue hallada en un predio del barrio Playa Los Lobos. El hombre se encuentra acusado por el delito de “homicidio agravado por alevosía”.
Una beba de un mes fue encontrada muerta en la ciudad balnearia de Miramar y la Policía de la Provincia de Buenos Aires concretó el arresto de un hombre acusado por el terrible episodio.
Conforme a la información aportada a los medios periodísticos, los investigadores constataron que la familia no estaba con la recién nacida, sino que fue localizada en Mar del Plata, por lo que se avanzó con la búsqueda.
Ante este escenario, se desplegó un operativo con efectivos policiales, peritos de la Policía Científica y un médico de Policía, con la intervención del fiscal Rodolfo Moure.
Finalmente, la beba apareció muerta en un predio ubicado en la calle Las Ballenas, entre Las Almejas y Los Nautilos, en el barrio Playa Los Lobos, y la Fiscalía Descentralizada de Miramar dispuso el arresto de un presunto implicado por el delito de "homicidio agravado por alevosía".
El señalado fue trasladado a la sede fiscal y posteriormente a la Unidad Penitenciaria N.° 44 de Batán, al tiempo que el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño asistió a los menores integrantes del grupo familiar.
La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho, indicaron ante la consulta periodística.
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