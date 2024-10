Milagro en las vías: fue embestido por un tren y sufrió solamente golpes

Las primeras horas de la mañana de este martes fueron realmente movida en territorio berazateguense. Es que los altavoces de las estaciones ferroviarias del Roca indicaron que el servicio se encontraba interrumpido por un accidente y, en sintonía, los pasajeros se molestaron ya que sabían que iban a perder el presentismo en sus trabajos, centros de estudio o simplemente iban a llegar demorados a los puntos necesarios.

Lo cierto es que al pasar las horas, se difundió un video que constató que un hombre de alrededor de 50 años fue embestido por un tren de pasajeros y había quedado debajo del segundo coche. La primera impresión es que se había suicidado y que, efectivamente, lo había logrado. Pero al acercarse los trabajadores, se dieron cuenta que aún se encontraba con vida y que no había perdido la conciencia. De inmediato llamaron a las autoridades para que lo rescataran.

El servicio quedó interrumpido y pudieron sacarlo. De hecho, se puso de pie y acusó algunos dolores, aunque fue trasladado al Hospital Evita Pueblo, donde entró con heridas menores según se puede observar en la filmación. Una vez culminado ello, se reanudó el servicio y los usuarios pudieron volver a viajar. Cabe destacar que no trascendió la identidad de la víctima y los presentes indicaron que lo vieron tirarse frente al tren.

Sin embargo, circularon versiones de que el sujeto se habría tropezado y que en realidad no quería matarse. Lo extraño de esta hipótesis que circuló en redes es que no hay paso peatonal donde ocurrió el accidente y no creen que haya sido así. Es por dicho motivo que muchos se enojaron por su actitud, mientras que otros pidieron que “no hablen sin saber lo que pasó”.

El dato de lo que realmente ocurrió quedó registrado en la cámara de monitoreo que las formaciones tienen en los coches cabina, aunque la filmación no fue dada a conocer por la operadora estatal de la Línea General Roca (LGR), Trenes Argentinos Operaciones.

Lo cierto es que fue una desgracia con fortuna y que, más allá de algunos achaques, el damnificado sobrevivirá. Los servicios alternativos de autotransporte para trasladarse resultaron colapsados y siguieron las demoras hasta tarde.