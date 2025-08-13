Niños de 12 años fueron encañonados durante un robo en Bernal

Se trata de un hecho que generó conmoción y que siembra el temor en todo el barrio que pertenece al casco céntrico de la localidad. A pesar de su cercanía con la Comisaría Segunda, eso no impide que los malvivientes roben permanentemente, ya que lo hacen con velocidad y a los pocos segundos desaparecen de la zona. En esta oportunidad, todo pudo haber sido una tragedia y testigos contaron con detalles en las últimas horas como fue el asalto que no dejó heridos.

Ocurrió en la calle Luis María Drago al 100, en una vivienda en la cual estaban haciendo una pijamada niños de 12 años debido al cumpleaños de uno de ellos. Uno de los padres llegó para retirar a su hijo la mañana siguiente a bordo de un BMW color negro modelo 330E, pero ni bien estacionó en la puerta, fue abordado por un grupo de malvivientes que se supo que no son del distrito y que se dedican a esta modalidad de ilícito. Llegaron en una camioneta y frenaron de golpe.

Lo cierto es que a punta de pistola uno de ellos le quitó sus pertenencias y, por suerte, la víctima no opuso resistencia alguna. Pero lo que más pánico causó sin lugar a dudas, fue que el caco apuntó con su pistola a varios chicos que aguardaban ser retirados de la juntada. Finalmente, la banda se dio a la fuga con el rodado con el cual llegaron y con el sustraído al damnificado.

Los presentes, asustados, llamaron al 911. Uno de los padres emprendió una persecución particular hasta que se terminó rindiendo. Agentes policiales rastrearon la camioneta en la cual se estaban movilizando, que tenía pedido de captura, y la persiguieron hasta Lanús, donde la frenaron con un operativo cerrojo y detuvieron al sospechoso que la manejaba. Por otro lado, el BMW fue recuperado en Wilde en perfectas condiciones, abandonado.

Así las cosas, el mal momento pasado dejó mucho temor en el barrio y la dueña de la casa que estaba en medio del ilícito indicó que el sujeto que portaba el arma de fuego “estaba ansioso”.

El ladrón detenido tiene antecedentes penales previos y su nuevo caso quedó caratulado como “Encubrimiento agravado”, que está siendo investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 7 de Lanús-Avellaneda. Los Tribunales de Quilmes habían ordenado su detención previamente por otros delitos de la misma modalidad.