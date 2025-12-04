Nuevo sistema de recolección para mejorar la higiene urbana en el barrio Don Orione

En una prueba piloto, articulada por la comuna browniana -a través del programa Brown Verde- y la empresa Hersumet, se dispusieron nuevos receptáculos para el arrojo de la basura domiciliaria que reemplazan a los tradicionales cestos. En ese marco, se instalaron tres contenedores, con una capacidad de 2 metros cúbicos cada uno, en la calle Río Salado (Manzana 1) donde los vecinos del barrio podrán depositar sus residuos. Para ello, además se construyeron dársenas especiales que permitieron su ubicación.

El servicio cuenta con un camión para la recolección, que se llevará adelante una vez por día, los siete días de la semana en el horario de 18 a 21. Vale destacar que ya se prevé la instalación de nuevos contenedores, adquiridos por el Municipio, en Araujo y Marechal (Manzana 43) y en Avenida Eva Perón y Marechal (Manzana 35), además de ampliar el servicio a otros sectores del mencionado barrio.

"Seguimos sumando herramientas para optimizar los servicios que brindamos a nuestra comunidad, en esta ocasión instalamos nuevos contenedores para potenciar la recolección de residuos domiciliarios en el barrio Don Orione, siempre con la premisa de mejorar la calidad vida de todos los vecinos", indicó el diputado provincial e intendente en uso de licencia Mariano Cascallares.