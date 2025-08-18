Octava exposición de instrumentos musicales en la Universidad Nacional de Lanús

En el edificio José Hernández, estarán destacados luthiers, fabricantes de instrumentos nacionales y artistas de primer nivel. La iniciativa es organizada por el Departamento de Humanidades y Artes y la Secretaría de Cultura y Comunicación de la UNLa, con el apoyo de CAFIM (Cámara Argentina de Fabricantes de Instrumentos Musicales), la Asociación Argentina de Luthiers, Argentina Resuena y Lutheristica, la red de mujeres y diversidades luthiers de habla hispana.

La exposición no solo contará con stands de instrumentos y accesorios, sino también con conciertos en vivo, clínicas, charlas y actividades especialmente diseñadas para niños. Los asistentes podrán disfrutar de experiencias interactivas y conocer de cerca la producción nacional de instrumentos musicales.

Entre las actividades destacadas del viernes 22 se encuentra la Jam Session en el Aula Magna Bicentenario de 15 a 18 (con inscripción previa) y la charla "Innovación en instrumentos musicales. Sello del Buen Diseño Argentino", con la participación de Marco Sanguinetti (diseñador especializado en sonido y músico, evaluador SBD), Ezequiel Galasso (diseñador y luthier, referente de CAFIM, evaluador SBD) y Sebastián Feinsilber (coordinador del Plan Nacional de Diseño, SBD) en el Estudio de grabación Enrique Santos Discépolo.

A las 18 se realizará el acto de apertura en el Puente del Edificio José Hernández, con la palabra del rector Daniel Bozzani, Georgina Hernández (vicerrectora), Aritz Recalde (director del Departamento de Humanidades y Artes) y Juan Lo Bianco (secretario de Cultura y Comunicación). Acto seguido, habrá un ensamble de estudiantes de la Carrera de Música de Cámara y Sinfónica.

El sábado 23, la jornada incluirá nuevamente una Jam Session de 15 a 18 y talleres especializados, como "Respuestas claras a preguntas confusas: Mantenimiento y calibración de instrumentos de cuerdas" y "Pedales de efecto, una extensión de tus ideas", impartidos por reconocidos luthiers y músicos. La jornada culminará con la presentación del Fidel Lema Trío a las 19 en el Puente del Edificio José Hernández.