Operativo de salud animal en José Mármol: castraciones gratuitas y descentralizadas

Para garantizar la organización del servicio, se ha establecido un cupo de 50 turnos diarios, los cuales comienzan a entregarse a partir de las 7.30. Los vecinos interesados deben cumplir rigurosamente con los siguientes requisitos prequirúrgicos para asegurar el éxito de la intervención: Ayuno: Los animales deben tener 12 horas de ayuno total (tanto de sólidos como de líquidos). Traslado seguro: Los gatos deben ser llevados obligatoriamente dentro de una bolsa de red (tipo cebollera). Posoperatorio: Es necesario concurrir con una manta por cada animal para el proceso de postoperatorio. Casos especiales: Se confirmó que las hembras que se encuentren preñadas o en celo también son aptas para ser castradas.

El diputado bonaerense Mariano Cascallares destacó la relevancia del programa, señalando que Almirante Brown se posiciona como el primer municipio no eutanásico del país. "Nuestro programa de castraciones gratuitas, masivas, sistemáticas, tempranas y abarcativas es un modelo a nivel nacional", afirmó el jefe comunal, subrayando que este tipo de operativos busca acercar servicios esenciales de salud pública a cada barrio.

El esquema de trabajo sistemático tiene como fin último promover el bienestar animal y reducir la cantidad de animales en situación de calle, impactando directamente en la salud e higiene de la comunidad de José Mármol y alrededores.