Javier Alejandro Acosta que es hermano de Daniel Acosta, director general de Corralón, está investigado de integrar una banda que cometía diversos delitos.
El hermano de un funcionario del municipio Lanús, donde gobierna Julián Álvarez, fue detenido en Monte Chingolo durante una serie de allanamientos tras una investigación de la Justicia sobre una presunta organización delictiva dedicada a usurpar viviendas, falsificar documentación y comercializar los inmuebles a terceros.
Se trata de Javier Alejandro Acosta que es hermano de Daniel Acosta, director general de Corralón del municipio, según informa Clarín.
La banda habría comenzado a operar a mediados de 2024, principalmente en Lomas de Zamora y otros puntos del conurbano bonaerense, aunque sus actividades también se habrían extendido a la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación señala a Javier Alejandro Acosta como el presunto jefe de la organización, mientras que Jonathan Maximiliano Garay, Gastón Ghio y Walter Aníbal Bogado aparecen identificados en la misma causa.
La causa también apunta a otros integrantes que habrían participado en las distintas etapas de las operaciones, que incluyen la ocupación ilegal de las propiedades y la falsificación de documentación hasta su posterior comercialización.
La investigación comenzó a partir de un intento de usurpación ocurrido en octubre de 2024 en una vivienda ubicada en Capdevila 630, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.
Según la causa, varias personas ingresaron de manera ilegítima al inmueble, forzaron los accesos y colocaron nuevas cadenas y candados para impedir que sus legítimos poseedores pudieran entrar.
El avance de la investigación permitió establecer posibles conexiones con otros hechos similares. En particular, el análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante las primeras actuaciones reveló comunicaciones con otras personas que llevaron a los investigadores a identificar una presunta organización integrada por más de diez miembros.
Con esos elementos, tomó intervención la División de Investigación del Robo Organizado de la Policía Federal Argentina, que durante varios meses realizó tareas destinadas a reconstruir el funcionamiento de la banda y determinar el papel que habría desempeñado cada uno de sus integrantes.
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