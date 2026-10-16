En el megaoperativo policial se secuestraron drogas, armas, dinero y celulares.

La causa también apunta a otros integrantes que habrían participado en las distintas etapas de las operaciones, que incluyen la ocupación ilegal de las propiedades y la falsificación de documentación hasta su posterior comercialización.

La investigación comenzó a partir de un intento de usurpación ocurrido en octubre de 2024 en una vivienda ubicada en Capdevila 630, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

Según la causa, varias personas ingresaron de manera ilegítima al inmueble, forzaron los accesos y colocaron nuevas cadenas y candados para impedir que sus legítimos poseedores pudieran entrar.

El avance de la investigación permitió establecer posibles conexiones con otros hechos similares. En particular, el análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante las primeras actuaciones reveló comunicaciones con otras personas que llevaron a los investigadores a identificar una presunta organización integrada por más de diez miembros.

Con esos elementos, tomó intervención la División de Investigación del Robo Organizado de la Policía Federal Argentina, que durante varios meses realizó tareas destinadas a reconstruir el funcionamiento de la banda y determinar el papel que habría desempeñado cada uno de sus integrantes.