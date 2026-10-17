Avellaneda: La intendenta Magdalena Sierra presentó el "Plan Hídrico 2026-2027"

Durante la presentación, la Intendenta remarcó otros detalles, como la función de las estaciones de bombeo, y la construcción conjunta de un diagnóstico a través de los reclamos vecinales, las cámaras de seguridad, imágenes de dron e informes de las fuerzas vivas de la ciudad.

Centro Municipal de Arte de Avellaneda - La intendenta Magdalena Sierra anuncia un plan de obras hídricas de 25.000 millones de pesos

También, subrayó las características de la ciudad: Avellaneda está ubicada sobre la costa del Río de la Plata, y cuando sopla la sudestada, el río y el Riachuelo crecen, y la lluvia no encuentra salida. Además, se encuentra en el extremo final de tres cuencas, por lo que representa la salida al río. Por un lado, el Riachuelo trae el agua de 14 municipios y parte de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que los arroyos Sarandí y Santo Domingo recogen la lluvia de una cuenca de casi 240 km2, que comparte con Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Quilmes, Florencio Varela y Presidente Perón.

Asimismo, la jefa comunal señaló el contexto climático actual, con lluvias intensas y más frecuentes, sumado el fenómeno de El Niño que puede modificar los patrones de las precipitaciones. "El cambio climático llegó para quedarse", destacó.

Las obras

En ese marco, Magdalena Sierra detalló el Plan, que consiste en "Obras de saneamiento", con más de 15 obras pluviales y nuevos conductos para resolver puntos críticos de anegamiento.

Seguidamente, explicó el "Refuerzo de limpieza y mantenimiento del sistema pluvial". La limpieza y la desobstrucción ayudan a recuperar la capacidad disponible para que el sistema de desagües opere al 100%. En este caso, comprende 20.750 metros lineales de conductos y busca sostener la capacidad de escurrimiento y disminuir el riesgo de anegamientos.

Incluye:

- Limpieza de sumideros, bocas de tormenta, cámaras y conductos pluviales

- Remoción de sedimentos, residuos y raíces

- Intervenciones programadas a partir de antecedentes de anegamiento y necesidades detectadas

Y, por último, "Trabajos complementarios", que comprenden la limpieza y mantenimiento del Canal Santo Domingo, cuyo recorrido es hacia el Río de la Plata, pasando por el Parque Domínico, la autopista y el Parque del Río.

La intervención sobre el canal se incorpora como una línea específica del Plan Hídrico para recuperar condiciones de limpieza y mantenimiento mediante cooperativas.

Incluye:

- Limpieza preventiva y retiro de residuos

- Intervención periódica del cuerpo de agua y sus márgenes

- Articulación municipal para la gestión de residuos y el mantenimiento

Incorporación de Sistema de Alerta Temprana

El proyecto de monitoreo propone seguir los niveles del agua de manera continua, durante las 24 horas, en los canales Sarandí y Santo Domingo, y en el Río de la Plata. Monitorear los niveles de agua en puntos estratégicos permite anticipar crecidas, establecer márgenes de seguridad y activar respuestas ante eventos hídricos.

Sobre el final, Magdalena Sierra añadió: “Este plan da continuidad a un trabajo de décadas y se apoya en la infraestructura que Avellaneda construyó con sus vecinos, sus trabajadores y sus equipos técnicos”.

“Nuestra tarea es cuidar esa base, reforzar los sectores que lo necesitan y preparar la ciudad frente a condiciones exigentes. Eso requiere obras, mantenimiento y conocimiento de lo que ocurre en el territorio”, cerró la intendenta de Avellaneda.