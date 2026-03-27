Otermín presentó el plan Gobierno de la Comunidad 2026

Un plan de Acción Climática en Comunidad, programa Jóvenes en Comunidad, nuevo Parque de la Comunidad, Comunidad Educación Lomas con eje en alfabetización, promoción de la historia local e incorporación de herramientas digitales, y las nuevas Agencias de Personas con Discapacidad, Deporte, Cultura y Adultos Mayores, serán las iniciativas en ambiente e inclusión.

En el ámbito de obras públicas, Cuencas de la Comunidad y recuperación de la Ribera, y los Súper Operativos del Gobierno de la Comunidad en Acción en los barrios, serán los ejes de las acciones. Más Puntos Compartir Lomas en Comunidad para que los vecinos puedan acercar donaciones todo el año, Animales de la Comunidad con un nuevo quirófano móvil y la posibilidad de trasladar perros y gatos en el transporte público en líneas de colectivo que circulan cerca del Hospital de Animales, Emprendedores de la Comunidad y Salud Mental en Comunidad, son otras de las propuestas.

También avanzarán con el Ordenamiento Territorial mediante un nuevo registro catastral y siguiente etapa de regularización dominial, Newsletters de la Comunidad con acceso a información segmentada,, Precongresos de la Comunidad por comisiones temáticas, Ciencia en Comunidad con Feria Itinerante, Plazas Conectadas con WIFI gratuito, Impulsoras de la Comunidad para que las familias puedan comer sano. Finalmente, anunció que pondrán en marcha el programa Mundial en Comunidad, con proyección de los partidos de la Selección en pantalla gigante en la Plaza Grigera.

Durante la presentación, Sol Tischik enfatizó que el Gobierno de la Comunidad no es sólo un conjunto de medidas administrativas, sino un "método de trabajo" que prioriza el vínculo cara a cara con el vecino. "Vamos a profundizar una agenda que integra tecnología e innovación, pero sobre todo, el compromiso de hacer de Lomas un lugar para crecer y vivir en comunidad", señaló la funcionaria.

Por su parte, Otermín subrayó la importancia del Centro de Atención a la Comunidad como nexo fundamental para canalizar las demandas que luego se transforman en programas de gobierno. La gestión municipal adelantó que, en las próximas semanas, se realizarán recorridas por los distintos barrios del distrito para explicar en detalle cada una de las 26 nuevas iniciativas a los residentes. Con este lanzamiento, el oficialismo lomense busca consolidar un modelo de gestión que combina la eficiencia tecnológica con el despliegue territorial, posicionando al municipio como un referente de innovación gubernamental en el Conurbano bonaerense.