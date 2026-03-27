Otermín presentó el plan Gobierno de la Comunidad 2026

El Intendente encabezó el lanzamiento de 26 programas de gestión que marcarán la agenda del año. La propuesta, diseñada bajo un esquema de participación ciudadana, integra nuevas tecnologías, inteligencia artificial y el fortalecimiento de áreas críticas como seguridad, salud y educación.
En un acto que marca la hoja de ruta política y ejecutiva para el presente ciclo, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, encabezó la presentación del programa Gobierno de la Comunidad 2026 en el Teatro del Municipio. Acompañado por la secretaria de Gobierno, Sol Tischik, y la secretaria general de la comuna, Aldana Scillama, dio a conocer un paquete de 26 nuevas iniciativas que buscarán profundizar la descentralización y la modernización del Estado municipal.
El plan estratégico se distingue por su metodología de elaboración, basada en la co-construcción con los vecinos a través de dispositivos institucionales como las Mesas de Participación, el Congreso de la Comunidad y los operativos territoriales Lomas Cerca. Según destacaron las autoridades, estas instancias de diálogo directo funcionaron como los insumos principales para el diseño de las políticas públicas que se implementarán este año.
La agenda 2026 de Lomas de Zamora se asienta sobre una fuerte impronta de innovación. Entre los puntos más destacados, el gobierno local anunció la integración de Inteligencia Artificial (IA) y nuevas herramientas tecnológicas para optimizar los servicios públicos y la atención al ciudadano.
En el marco de la actividad se presentaron la nueva imagen institucional de la Comunidad y Mini Muni, Gobierno de la Comunidad IA para la simplificación y eficiencia administrativa. En materia de seguridad, implementarán Ojos de la Comunidad para que los vecinos puedan alertar sobre distintas problemáticas, la nueva Agencia de Seguridad Vial, y el nuevo Sistema de Seguridad en Comunidad para mejorar la prevención del delito.
Un plan de Acción Climática en Comunidad, programa Jóvenes en Comunidad, nuevo Parque de la Comunidad, Comunidad Educación Lomas con eje en alfabetización, promoción de la historia local e incorporación de herramientas digitales, y las nuevas Agencias de Personas con Discapacidad, Deporte, Cultura y Adultos Mayores, serán las iniciativas en ambiente e inclusión.
En el ámbito de obras públicas, Cuencas de la Comunidad y recuperación de la Ribera, y los Súper Operativos del Gobierno de la Comunidad en Acción en los barrios, serán los ejes de las acciones. Más Puntos Compartir Lomas en Comunidad para que los vecinos puedan acercar donaciones todo el año, Animales de la Comunidad con un nuevo quirófano móvil y la posibilidad de trasladar perros y gatos en el transporte público en líneas de colectivo que circulan cerca del Hospital de Animales, Emprendedores de la Comunidad y Salud Mental en Comunidad, son otras de las propuestas.
También avanzarán con el Ordenamiento Territorial mediante un nuevo registro catastral y siguiente etapa de regularización dominial, Newsletters de la Comunidad con acceso a información segmentada,, Precongresos de la Comunidad por comisiones temáticas, Ciencia en Comunidad con Feria Itinerante, Plazas Conectadas con WIFI gratuito, Impulsoras de la Comunidad para que las familias puedan comer sano. Finalmente, anunció que pondrán en marcha el programa Mundial en Comunidad, con proyección de los partidos de la Selección en pantalla gigante en la Plaza Grigera.
Durante la presentación, Sol Tischik enfatizó que el Gobierno de la Comunidad no es sólo un conjunto de medidas administrativas, sino un "método de trabajo" que prioriza el vínculo cara a cara con el vecino. "Vamos a profundizar una agenda que integra tecnología e innovación, pero sobre todo, el compromiso de hacer de Lomas un lugar para crecer y vivir en comunidad", señaló la funcionaria.
Por su parte, Otermín subrayó la importancia del Centro de Atención a la Comunidad como nexo fundamental para canalizar las demandas que luego se transforman en programas de gobierno. La gestión municipal adelantó que, en las próximas semanas, se realizarán recorridas por los distintos barrios del distrito para explicar en detalle cada una de las 26 nuevas iniciativas a los residentes. Con este lanzamiento, el oficialismo lomense busca consolidar un modelo de gestión que combina la eficiencia tecnológica con el despliegue territorial, posicionando al municipio como un referente de innovación gubernamental en el Conurbano bonaerense.
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