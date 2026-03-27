Cierran calle lateral de Tecnópolis tras herido durante una picada ilegal

La intendenta Soledad Martínez firmó un decreto para que la avenida Presidente Arturo Illia quede completamente cerrada al tránsito vehicular en el tramo comprendido entre el acceso a Tecnópolis y la Avenida Constituyentes. “Estos inconscientes que juegan con la vida de todos nosotros en Vicente López no tienen lugar. Por eso hoy firmé un decreto para que la calle lateral de Tecnópolis quede permanentemente cerrada. No voy a permitir picadas ni carreras ilegales en nuestras calles”, aseveró la intendenta, quien a través de un posteo en X aseveró: "Se les acabó la joda".