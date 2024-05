Para Grelak, "no hay secretos" en San Telmo

El sábado tendrán una nueva cita, una nueva prueba. Ante Defensores Unidos, desde las 13.30, en condición de visitante, en un encuentro que arbitrará Nahuel Viñas e irá televisado por TyC Sports. "Viene un rival que impone su localía y va a intentar revertir su último encuentro. Será difícil y debemos estar preparados para llevar el partido a donde nos haga más fuerte", afirmó el DT.

Pero, más allá de lo que implica CADU en Zárate, Grelak analizó: "Todos los partidos son complejos y este no fue la excepción. Jugamos contra un equipo con una intencionalidad clara de juego y por momentos se hizo un partido de ida y vuelta con varias situaciones. Necesitamos de un gran esfuerzo para llevarnos los tres puntos".

Y respecto del rendimiento de su equipo, en Solo Ascenso sentenció: "No me sorprende el presente del equipo, por ahí no lo imaginaba en números, pero sí tenía claro el material y las ganas de conformar un equipo competitivo en todas las facetas del juego".