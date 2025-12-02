Patanelli: "Fui muy feliz en Berazategui"

El propio jugador oficializó su salida a través de las redes sociales. "Fui muy feliz!! Muchas gracias por todo. Les deseo un gran 2026 ", escribió Patanelli en su cuenta de Instagram, cerrando así su ciclo con la camiseta Naranja.

Su partida se suma a una extensa lista de bajas ya confirmadas por la dirigencia, que incluyen a Guido Nogar, Jonathan Soria, Iván Centurión, Ariel Vera, Darío Salina, Caleb Martínez, Julián Rodríguez Seguer y Gonzalo Mendiburu. La profunda reestructuración del plantel de Bera busca rearmar el equipo para la próxima temporada de la Primera C.

Por otra parte, la calidad de algunos jugadores del Naranja despierta interés en otras categorías. Trascendió en las últimas horas que el defensor central Segundo Rodríguez estaría en el radar de Quilmes para la próxima temporada de la Primera Nacional. El zaguero fue ofrecido al Cervecero y, según las versiones, el entrenador Alfredo Grelak habría dado el visto bueno para avanzar en las negociaciones.

La posible transferencia de Rodríguez a la Primera Nacional marcaría un salto importante en su carrera y podría representar un ingreso para Berazategui en medio de la reestructuración. El Naranja continúa con la "limpieza" y al mismo tiempo ve cómo sus figuras son observadas de cerca por equipos de categorías superiores.