El martes el jueza Sabrina Citraro dispuso ordenar a Tito "el cese de los actos de perturbación o intimidación contra T. Lucrecia", así como "prohibir el acercamiento recíproco a 300 metros" entre ambos "por el plazo de noventa días corridos".

Asimismo, la magistrada le hizo saber al concejal libertario que "la prohibición de acercamiento importa suspender todo contacto telefónico, telefonía celular,de correo electrónico, redes sociales o por vía de terceras personas y/o de cualquier otro medio de comunicación".

La denuncia penal

En la denuncia presentada ante la UFI Violencia de Género de Pilar (Carátula: PP-14-14-003680-22/00 Tito, Juan Martin s/Amenazas Número: PP1414-3680-2200), con el patrocinio letrado de Daniel Mercado, Lucrecia T. (se menciona solo la inicial de de su apellido para preservar su identidad) hace un pormenorizado detalle de los padecimientos que le atribuye a Tito a lo largo de la relación que comenzó en julio de 2021. "Constantemente teníamos discusiones por su forma de dirigirse a mí de manera agresiva", indicó.

Tito "iba a arruinarle la vida" a otra expareja

Tras relatar distintos incidentes que revelaban la personalidad agresiva de su expareja, Lucrecia T., mencionó un hecho particular suscitado en las elecciones legislativas de 2021, en Pilar. Según consta en la denuncia -a la que tuvo acceso Diario Popular-, la víctima fue obligada a ser fiscal en una mesa de Avanza Libertad.

"Esa noche (14 de noviembre) -refiere la víctima- al finalizar las votaciones, estábamos en casa con un grupo de gente que estaba colaborando y dos parejas amigos de él. Las mujeres que estaban allí se me acercaron y me hicieron un comentario en cuanto al carácter de Juan Martín (Tito) y me comentaron que había tenido un problema con la Concejala Adriana Cáceres y que Juan Martín había dicho que iba a arruinarle la vida por completo. A lo que la mujer de su primo me dice: 'Juan Martín es así, cuando se peleó con su ex dijo que la iba a dejar en silla de ruedas'”.

Problemas con una concejala de Avanza Libertad

En otro de los párrafos de la denuncia, Lucrecia T. menciona que el concejal Tito quería perjudicar a un a integrante de su propio partido, Avanza Libertad.

"También había tenido problemas con la Concejala Solana Marchesan. (Tito) me dijo que no podía correrla del equipo, pero que iba a hacer todo lo posible para que tuviera miedo y volverla loca para que ella renunciara a su puesto. Con el tiempo Solana me comenta que efectivamente lo había tomado como una amenaza de parte de Juan Martín y por eso decidió dividir el bloque político", se indica en el relato delos hechos que fundamentan la denuncia presentada por la expareja del legislador de Pilar.

La narración de sucesivos hechos de violencia verbal relatados en la denuncia es abrumadora. Se señalan todo tipo de episodios de violencia verbal de distinta intensidad y en diversas circunstancias que incluyen viajes, salidas con amigos, reuniones familiares y viajes.

"No me dejes, me recordás a mi mamá"

Luego de varias agresiones, Lucrecia decidió dar por finalizada la relación y se lo comunicó a Tito. Según refirió en su denuncia, entre llantos, el concejal libertario le pidió que no abandonara que "nunca había sido feliz en su vida, que yo le recordaba a su mamá (la cual había fallecido), y que él se imaginaba la vida conmigo".

“¿En dónde estás?, ¿Qué haces?, ¿Con quién hablas?"

Tras ese desesperado pedido, Tito volvió a su conducta habitual, según consta en la denuncia. "Comenzó a remarcarme los gastos que tenía de la casa; expensas, jardinero, piletero, mucama, mantenimiento, etc. Yo le dije que podía pagar lo que considere necesario y él me dijo que no, que sólo me lo decía para que yo tenga en cuenta los gastos y sea consciente y considerada", se indica en la denuncia.

Tras señalar varios incidentes durante celebraciones familiares y como se fue afectando su salud psicológica, Lucrecia señala en la denuncia que en enero de 2022 "arrancamos el año y los controles de él no cesaban, me preguntaba ¿En dónde estás?, ¿Qué haces?, ¿Con quién hablas por teléfono?, ¿A qué hora volvés?'. Todo el tiempo tenía que estar a disposición de él".

A partir de allí, la situación fue empeorando y perjudicando a la denunciante: "En febrero comenzó a revisarme el celular, me di cuenta y le pregunté si lo había hecho y se enfureció y comenzó a negármelo. Me dijo que un conocido le había comentado que yo era un gato, a lo cual me dice que él no podía permitir que su nombre se manchara por un gato". Un verdadero calvario.

Fin de la relación y reacción violenta del denunciado

Lucrecia detalla en su denuncia las exigencias y padecimientos de todo tipo al que era sometida por Tito. No solo relata agresiones verbales y físicas. Según consta en el escrito, el legislador también la despojó de bienes, llaves del auto y dinero. Todo para evitar que lo dejara.

Cansada de todos esos padecimientos, la víctima decidió poner fin a la relación, hecho que enfureció más al concejal libertario de Pilar.

Cuando pasó a retirar algunas de sus pertenencias de la casa de Tito, este, en tono amenazante, le advirtió: "No tenés idea de con quien te estás metiendo". "Era la primera vez que me amenazaba, pero no la primera vez que lo escuchaba decir que con él no se mete nadie", narró Lucrecia.

A las dos semanas de haber tomado la decisión de ponerle un fin a la violenta relación, el concejal "Juan Martin (Tito) comienza a llamar a la gente que teníamos en común, entre ellos a mi empleador de ese momento que era conocido y amigo mío, a los fines de difamar mi imagen. A los pocos días me echan del trabajo mencionando que habían reducido las obras y que, al haber poco trabajo, no podía sostener mi sueldo".

Lucrecia supo que la habían despedido "porque Juan Martin lo llamaba (a su exjefe) constantemente para difamar a quien suscribe y que cuando mi jefe le pidió que lo deje de llamar, el denunciado se puso aún más violento y le exige que me del trabajo porque supuestamente yo le habría robado dinero a Tito. Lo cual cabe destacar que es una completa falacia".

Tras enumerar todos los padecimientos sufridos, Lucrecia señaló: "Tardé todo este tiempo en animarme a encarar esta situación y a realizar la correspondiente denuncia por los hechos aquí (en la denuncia) expuestos, ya que me afectaba y me sigue perjudicando psicológica y físicamente el volver a recordar y revivir todo lo que pasé junto a Juan Martin Tito".

Y agregó: "(Tito) me remarcó que con él no se podía meter nadie por el poder que tiene como político. Me ha comentado una enorme cantidad de situaciones donde hizo atrocidades cuando alguien se involucra con él".

Nota: hasta tanto haya una sentencia firme, se presume inocente a Juan Martín Tito.