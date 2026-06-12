La causa por la mansión de Pilar vinculada a la AFA vuelve a la Ciudad

El caso se originó el 1° de diciembre de 2025 a partir de una denuncia presentada por referentes de la Coalición Cívica, entre ellos Elisa Carrió, Juan del Gaiso y Matías Yofe. La presentación apunta a un posible esquema de lavado de activos que incluiría la compra de inmuebles, vehículos de alta gama, caballos de raza árabe y otros bienes de valor.

Según consta en la causa, la propiedad fue adquirida formalmente en mayo de 2024 por un valor declarado de 1,8 millones de dólares, sin embargo, una tasación oficial incorporada al expediente elevó considerablemente esa cifra, estimando que el valor real del predio podría alcanzar los 17 millones de dólares, lo que alimenta las sospechas sobre el origen de los fondos.

Un patrimonio bajo la lupa

La quinta investigada no solo se destaca por su extensión, sino también por sus características de alto lujo: incluye helipuerto, caballerizas, instalaciones deportivas y una colección de automóviles valuada en más de tres millones de dólares. La magnitud del patrimonio bajo análisis es uno de los ejes que impulsa la causa por presunto lavado de dinero.

Los fiscales sostienen que la investigación excede la compra de un único inmueble y que podría existir una trama más amplia de operaciones financieras, sociedades interpuestas y movimientos de capital vinculados al entorno de dirigentes de la AFA.

En ese marco, cobra relevancia la firma Real Central SRL, bajo la cual figura la titularidad del predio, así como distintos registros documentales incorporados al expediente, entre ellos movimientos societarios y listados de visitas frecuentes al inmueble.

Entre estos últimos aparece el nombre de Máximo Toviggino, hijo del tesorero de la AFA, lo que refuerza la línea investigativa sobre una posible vinculación directa entre la propiedad y el dirigente.