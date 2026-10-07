La diputada Micaela Olivetto se refirió a la importancia de esta iniciativa al inicio de la presentación y expresó: “Desde la provincia de Buenos Aires es necesario generar una herramienta legislativa que pueda establecer mecanismos que controlen y regulen esta actividad, que tiene consecuencias en la vida de los bonaerenses, rompe las relaciones familiares y está haciendo mucho daño a la salud mental de los pibes y las pibas.”

Las empresas también deberán aportar el 3 por ciento de la totalidad de los premios obtenidos en cualquier modalidad de apuestas en línea a un fondo de desarrollo de entidades de bien público y deportivo. El 85 por ciento de ese aporte tendrá como destino fortalecer instituciones como clubes de barrio, centros culturales y sociedades de fomento. Con el otro 15 por ciento se crearán becas para el deporte de alto rendimiento.

Sobre ese punto, el diputado Facundo Tignanelli expresó: "Estamos sacando ganancias a empresas que son muy, muy poderosas. Estamos recuperando para la parte organizada de la comunidad de la provincia de Buenos Aires un montón de recursos que hoy esas empresas tienen de libre disponibilidad” y agregó: “Si el Estado y la política no están para pararse de manos con los poderosos y defender a aquellos que hacen el bien a la gente, no tienen ningún sentido de existencia”

Respecto a las medidas de control y protección, se incorpora el reconocimiento facial obligatorio para verificar la identidad antes de ingresar a la plataforma de apuestas, y las cuentas serán únicas e intransferibles. También se pedirá esa validación al depositar y retirar dinero o hacer apuestas por montos altos.

El acceso de menores de 18 años a las apuestas online por fallas en el control se considerará una falta grave y podría implicar para la empresa que se dé de baja su licencia, entre otras sanciones. También se establece un límite de tiempo de permanencia y frecuencia en el sitio de apuestas. La sesión se cerrará automáticamente cuando pasen los 60 minutos diarios y se bloqueará tras tres ingresos por día. Además, los usuarios con juego problemático podrán pedir la autoexclusión de los sitios.

En cuanto a la publicidad y promoción de sitios de apuestas, no se permitirán en la vía pública ni que esté dirigida a menores de 18 años. Quedará prohibido promocionar la actividad como un juego o usar en la publicidad símbolos que lo asocien a la recreación, lo lúdico o el entretenimiento. Además, todas las publicidades deberán incluir la leyenda obligatoria: “apostar no es un juego”.

El proyecto también crea una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea (FEAIL) dentro de la Procuración General. La fiscalía podrá investigar de oficio, sin necesidad de denuncia, los sitios de apuestas no autorizados, y podrá intervenir incluso si el operador o los servidores no se encuentran en la Provincia de Buenos Aires. El juez además podrá ordenar el cese inmediato de la actividad ilegal y clausurar o bloquear webs y sitios.