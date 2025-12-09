Quilmes avanzó por la continuidad de Roseti

El mediocampista, que llegó al club en 2024 a préstamo desde Midland (uno de los ascendidos a la Primera Nacional), está cerca de extender su cesión. La intención es ultimar los detalles para asegurar que Roseti, un jugador valorado por el cuerpo técnico, siga formando parte del plantel en 2026.

En cuanto a la actividad futbolística, el plantel volvió a los entrenamientos el lunes tras un fin de semana de encuentros amistosos. En su quinto partido de preparación, Quilmes igualó 0 a 0 como local ante Talleres de Remedios de Escalada, en el Estadio Centenario. El encuentro principal, que sirvió para que el entrenador Alfredo Grelak evalúe variantes, terminó sin goles.

En el segundo turno, sin embargo, el equipo alternativo consiguió una victoria: los suplentes se impusieron 1 a 0, con un gol de Agustín Ortega sobre la hora.

Mientras el equipo suma minutos de fútbol, el DT Grelak continúa a la espera de novedades tanto en el frente de refuerzos (con nombres como Agustín Lavezzi y la situación de Federico Tevez) como en las posibles salidas. La renovación de Roseti es un paso más en el delineamiento del plantel final.