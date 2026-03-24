Quilmes fue escenario de la Carrera de Miguel

Se realizó en homenaje "a Miguel Sánchez, atleta y militante peronista en el barrio de Villa España, fue secuestrado por la última dictadura en 1978", según recordó la intendenta en uso de licencia y diputada provincial Mayra Mendoza.
Con motivo de cumplirse 50 años del golpe de Estado y por el Día de la Memoria, Verdad y la Justicia, se realizó en Quilmes la tradicional Carrera de Miguel, en homenaje al atleta desaparecido durante la última dictadura cívico militar, Miguel Sánchez, la cual congregó a más de 1500 corredores. Contó con la presencia de la intendenta en uso de licencia y diputada provincial, Mayra Mendoza, y de la jefa comunal interina Eva Mieri.
Mendoza destacó que "junto a vecinos y vecinas, corrimos la Carrera de Miguel, que ya es una tradición en Quilmes. Miguel Sánchez, atleta y militante peronista en el barrio de Villa España, fue secuestrado por la última dictadura en 1978 por su trabajo social y su lucha por un país más justo socialmente y solidario, sin que hasta hoy sepamos qué hicieron con él". "En su memoria y en la de la totalidad de los 30 mil compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, vamos a seguir presentes por la memoria, la verdad y la justicia que merecen", sostuvo.
En esta línea, Mieri señaló que "para nosotras siempre la Carrera de Miguel es una jornada de encuentro, de reflexión y de deporte. Y este año en particular, a 50 años del último golpe cívico militar y a 48 de la desaparición de Miguel, las y los vecinos de Quilmes nos unimos para conmemorarlo con la disciplina deportiva que él tanto quería y llevaba adelante con absoluto compromiso". "Como cada año realizamos este encuentro deportivo para honrar la vida y la historia del atleta Miguel Sánchez, y para que nunca más le arrebaten los sueños a ninguna generación de nuestra sociedad", añadió.
La competencia se desarrolló en la ribera de Quilmes y contó con la participación de más de 1.500 corredores que realizaron recorridos de 3 kilómetros (correcaminata) y 10 kilómetros, en diferentes categorías.
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