Quilmes fue escenario de la Carrera de Miguel

En esta línea, Mieri señaló que "para nosotras siempre la Carrera de Miguel es una jornada de encuentro, de reflexión y de deporte. Y este año en particular, a 50 años del último golpe cívico militar y a 48 de la desaparición de Miguel, las y los vecinos de Quilmes nos unimos para conmemorarlo con la disciplina deportiva que él tanto quería y llevaba adelante con absoluto compromiso". "Como cada año realizamos este encuentro deportivo para honrar la vida y la historia del atleta Miguel Sánchez, y para que nunca más le arrebaten los sueños a ninguna generación de nuestra sociedad", añadió.