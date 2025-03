Quilmes no pasó de la igualdad y sigue sin ganar en la temporada

El Cervecero sigue con varias cuestiones en el debe, especialmente en el ataque, donde no encuentra el rumbo y por eso no logra destrabar los marcadores, siendo este 0 a 0 la tercera paridad en el itinerario, sólo modificado el semblante por el tropezón en Mendoza con Deportivo Maipú.

¿Qué ocurrió en la costa atlántica? El Decano quiso pero no pudo. Buscó alternativas, pretendió mover su delantera con dinámica, pero no entendió cómo lograrlo y por eso se fue así, no sólo sin una alegría sino con la preocupación de certificar que está costando modificar el panorama.

Por delante había un anfitrión que, pese a sus falencias, intentó, y por eso estuvo más cerca de lograr el objetivo, aunque se terminó aferrando a un tanteador que lo deja en una instancia idéntica, dado que los dos clubes ostentan las mismas unidades y una grilla pareja, siendo de los pocos que todavía no vencieron en lo que va del certamen.

En ese sentido, la preocupación es mayúscula para Sergio Rondina, el entrenador, que empieza con algunos cuestionamientos y que se jugará unas fichas vitales en los próximos partidos, en especial el que sigue, cuando reciba en el estadio Centenario a All Boys, un adversario complejo que sabe cómo afrontar ese tipo de compromisos con el contrincante apremiado y con urgencias.

Los números son elocuentes y el Cervecero peca por algunos errores a los que no le encuentra la manera de evadirlos. Sin embargo, hay tiempo para repararlos y la chances inicial es cuando toque medir f