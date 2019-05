En principio había tomado intervención la Justicia Federal de Quilmes, pero luego se declaró incompetente y le dio intervención a la justicia ordinaria, por lo que el caso recayó en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3, para que designe una fecha para el juicio oral y público contra el imputado.

No obstante, el ex líder de la tribuna cervecera reclamó un Juicio por Jurados, motivo por el cual 12 vecinos de la zona de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela deberán determinar si tuvo o no responsabilidad en el secuestro de Matías Falcone, cometido en Quilmes Oeste.

En ese contexto, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº3 de Quilmes, ya citó a 48 vecinos para este lunes, de los cuales serán seleccionados 6 hombres y 6 mujeres que integrarán el jurado popular. De acuerdo a esta modalidad de juicio, para que Bustamante sea declarado culpable de necesita el voto de 10 de los 12 integrantes del jurado.

Ramiro Bustamante, de 39 años, dominó hasta el 2013 una de las facciones de la hinchada del Quilmes Atlético Club (Q.A.C.). Está detenido desde diciembre del 2015, cuando lo atraparon robando una joyería. Para ese momento, ya tenía pedido de captura por el secuestro de Falcone.