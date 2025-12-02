La principal ventaja para el club de la Avenida Calchaquí es que Errecalde finaliza su contrato con el Funebrero el próximo 31 de diciembre, por lo que quedará en condición de libre para negociar su pase.

Errecalde es un defensor central de 25 años que se formó en las inferiores de Racing Club. A lo largo de su carrera, ya sumó experiencia en varias instituciones de la categoría, habiendo jugado en las Primeras Divisiones de Sacachispas, Deportivo Armenio, Almirante Brown y, más recientemente, en Chacarita.

En el último torneo, el defensor fue una pieza importante, disputando 27 partidos y convirtiendo un gol. Sus números y su condición de jugador libre lo convierten en un objetivo atractivo para el cuerpo técnico que encabeza Alfredo Grelak.

Sin embargo, Quilmes podría tener competencia en su intención de hacerse de la ficha del zaguero. En el último mercado de pases, Errecalde estuvo cerca de llegar a Platense, lo que indica que otros equipos de la Liga Profesional y la Primera Nacional también siguen de cerca su situación contractual.

El Cervecero deberá acelerar las negociaciones si quiere asegurarse al defensor central y sumarlo a su proyecto 2026.