Reconocimiento para profesional especializado en la preparación de pizzas de Bernal

La competencia reunió a destacados profesionales del rubro, que midieron sus habilidades en distintas modalidades de la pizza italiana, entre ellos a Andrés Delicia, que ya cuenta con una trayectoria en torneos nacionales e internacionales. En esta oportunidad, logró subirse nuevamente al podio con una propuesta que combinó técnica, creatividad y respeto por la tradición.

Fue en el Campionato Scuola Pizzaioli 2025, llevado a cabo en La Rural, que reunió a más de 120 participantes de distintas partes de Argentina y el mundo. Así fue que sacó el segundo puesto en la categoría “Pizza In Pala Romana”, tras su consagración como campeón mundial en la realización de pizza a la piedra, a mediados del año pasado.

Dicho estilo se caracteriza por una masa de fermentación prolongada, ligera y crocante, servida en formato alargado, lo que requiere precisión y experiencia en su preparación. El jurado valoró tanto la calidad de la masa como la originalidad de los ingredientes elegidos por el representante bernalense.

“Es un orgullo poder llevar el nombre de Bernal y de Don Andrés a competencias de este nivel, donde se reconoce el esfuerzo y la pasión por la pizza”, expresó Delicia tras recibir el premio por parte de la prestigiosa organización.

El pizzaiolo ya había cosechado reconocimientos en ediciones anteriores y consolida así su posición como referente local e internacional en el mundo de la pizza artesanal. Su distinción no solo representa un logro personal, sino también un motivo de orgullo para la comunidad de Bernal, que celebra el crecimiento de un vecino que logró transformar su oficio en un arte.

Todas estas menciones y medallas recibidas son como consecuencia de la utilización de insumos de alta calidad y productos de primera, que lo llevan a sacar sabores supremos. Es importante resaltar que tiene su proyecto personal llamado Don Andrés, con el cual trabaja en su querida ciudad natal.