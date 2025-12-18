Refuerzan la red de desagües pluviales en barrios de Temperley

Las tareas consisten en la ampliación de la capacidad de escurrimiento de la zona mediante la colocación de nuevos caños de desagüe, lo que permitirá mejorar el drenaje pluvial y brindar mayor seguridad a vecinos y vecinas ante lluvias intensas. Una vez colocados el nuevo canal de desagüe se realizará la reparación de la calzada.

Estas intervenciones forman parte del plan integral de infraestructura que impulsa el Municipio para fortalecer el sistema hídrico local y mejorar la calidad de vida en los barrios de Lomas de Zamora. Como complemento a estas obras, las cuadrillas realizan diariamente operativos de limpieza, recolección de residuos y desobstrucción de sumideros con el objetivo de evitar que se tapen los desagües y se generen anegamientos o inundaciones en los barrios.