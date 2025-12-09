Robaron la placa que recordaba al Bombero José María Sánchez

Quienes viven en el distrito y alrededores han sufrido o conocen a alguien a quien le hayan robado las manijas de las puertas, los timbres o medidores para vender el cobre, acero u otros materiales. Sin embargo, no todo es lo mismo y en esta oportunidad se llevaron algo que es de suma importancia para quienes ponen su cuerpo a diario en beneficio de la comunidad sin pedir nada a cambio.

Es así que a través de un comunicado en redes sociales, con muchísima tristeza, indicaron que en las últimas horas vandalizaron y se llevaron la placa que homenajea al Bombero Sánchez, vecino quilmeño que murió al desactivar una bomba el 18 de diciembre de 1956, la cual había sido colocada para volar las vías del tren. Tras aquel fatídico episodio, decidieron homenajearlo poniéndole su nombre a una de las calles del municipio.

Desde el cuartel informaron que al hallar el monolito notaron el faltante de la placa y radicaron la denuncia policial para poder revertir este complejo panorama cuanto antes. Así las cosas, vecinos del distrito remarcaron el reclamo por mayor resguardo de los espacios públicos y por respeto a los símbolos que recuerdan a quienes dieron su vida en servicio.

En sintonía, definieron el robo como “un pedazo de nuestra historia” que fue sustraído, y pidieron que se investigue para dar con los responsables y evitar nuevos ataques contra el patrimonio conmemorativo de la ciudad. En las redes se viralizaron imágenes del monolito sin la placa rápidamente.

La comunidad local, autoridades municipales y la propia Sociedad de Bomberos afirmaron su intención de reponer la placa y fortalecer dispositivos de iluminación y vigilancia en el lugar para que no vuelva a repetirse este tipo de hechos que afectan la memoria colectiva. Mientras tanto, la investigación sigue su curso en la comisaría correspondiente para dar con los hampones