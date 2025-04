Santino Ortiz finalizó sexto en la final del TC Pista Mouras

Ortiz es el hijo de Aldo, ex piloto de TC, que fuera el representante de Llavallol en la máxima categoría del automovilismo argentino pero ahora es su hijo quien porta los genes teceístas y busca hacer la escalinata al Turismo Carretera desde el TCPM, por lo tanto fue protagonista en La Plata, con un bajo perfil y sin estridencias.

Más allá de culminar sexto, el joven lomense fue autocrítico con el rendimiento del Dodge y con su participación en la pista: "Continuamos lentos, no tenemos la contundencia de la carrera pasada, pero de todas maneras estoy conforme con el resultado más que nada. No tenía para más, venía a fondo y no tenía más que eso. Tenemos cosas por mejorar en el auto y en el motor, pero vamos a seguir trabajando".

En relación a su presente en el certamen, planteó: "Los puntos que cosechamos son importantes. No tuvimos el mejor auto, pero obtuvimos un buen resultado y eso me pone contento".