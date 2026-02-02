Sebastián Giovini renovó con Brown de Adrogué y apuesta a la revancha

La pasada temporada, a pesar de que el equipo no logró cumplir el objetivo de clasificar al Reducido, los números de Giovini fueron superlativos: disputó 40 partidos, recibió 39 goles y mantuvo su valla invicta en 13 oportunidades, consolidándose como el sexto arquero menos vencido de la categoría. Con esa base de solidez, el guardameta se enfoca ahora en transmitir experiencia a los nuevos integrantes del plantel, como Elián Robles y Gastón Luraschi.

"Tratamos de demostrar a los chicos nuevos que tienen que dejar todo por la camiseta. La pretemporada está siendo dura, sabemos los errores que se cometieron el año pasado y los queremos corregir para ir por más", detalló el arquero, enfatizando la intensidad de los trabajos físicos y tácticos.

Con la mira puesta en el debut del fin de semana del 14 de febrero ante Flandria, Giovini pidió paciencia a la parcialidad tricolor, entendiendo que el proyecto de Nieva requiere tiempo para afianzar su identidad. Tras los amistosos ante Sacachispas, Lanús, Deportivo Español y Los Andes, el arquero percibe una evolución constante en el funcionamiento del equipo.

"Ojalá que todos juntos al final del torneo podamos festejar. Se viene un año bueno tanto adentro como afuera de la cancha", concluyó el referente, quien asume el liderazgo del vestuario con el objetivo de devolver a Brown de Adrogué a los primeros planos de la Primera B.