Sensación agridulce en Argentino de Quilmes

El Búfalo fue autocrítico y trazó los matices positivos y negativos de la igualdad sin tantos, por lo tanto agregó, en diálogo con El Ascenso x 3: "Tuvimos buenas y malas, hicimos las situaciones más claras, con cabezazos de Elías Torancio, otra de Miño, y a pesar de haber cambiado más de medio equipo y que hayan jugado protagonistas que hasta ahora no habían tenido la oportunidad, costó un poco. Si la metíamos, lo ganábamos".

Sobre este eje, insistió que le preocupó la expulsión de Miño y soltó: "No es un jugador de cometer faltas, no sé si es tan justa la expulsión pero las dos patadas que dio son una macana y hay que corregirlo, porque no es el estilo de él. No lo saqué, aunque era el único amonestado del equipo, por eso hay que empezar a trabajar y revisar las amarillas y las rojas".