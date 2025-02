Spataro, el nuevo aliado de Giallombardo en la MG Escudería 129 de Quilmes

Spataro hace rato que quiere componer su rol de piloto con el de asesor técnico y acompañará este año a Giallombardo en el sector mecánico, algo que viene desarrollando por su cuenta desde muchos años, junto a Giallombardo podrá centrarse en el Ford Mustang del TC y en los autos del TCPM.

"Si bien manejar es una parte linda del automovilismo, la parte técnica también. Trato de hacer la actividad en todas sus formas, ya que hay una demanda muy grande de mecánicos y no veo una renovación de ellos, con formación. Aunque existen los cursos de la ACTC, hoy esa demanda es alta con la mano de obra especializada en la competición, por eso me involucré más y eso me ayuda a mejorar mi performance cada fin de semana", contó el de Lanús en diálogo con el envío Campeones.

Giallombardo alivia su trabajo como cabeza de grupo en el MG 129 con la ayuda técnica de Spataro, ya que conoce mejor que nadie el Mustang con el cual se presentará en Viedma el 15 y 16 de febrero.

Al respecto, Spataro puso de plano: "Se mejoró la refrigeración del radiador, estamos haciendo un desarrollo que me tiene muy entusiasmado y me llevó más tiempo que el esperado".