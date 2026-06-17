Suman nuevas lectoras de patentes en los accesos a Vicente López

El año pasado, Vicente López avanzó en la cobertura de casi la totalidad del límite con San Martín y parte de los límites con San Isidro y la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, los trabajos se enfocan en completar los accesos pendientes con San Isidro, reforzar sectores linderos con la Ciudad de Buenos Aires y sumar vigilancia en cruces ferroviarios, ampliando el alcance del sistema en todo el perímetro del partido.

El Anillo Digital es el sistema de lectoras de patentes que monitorea en tiempo real los accesos al distrito. Al generar una alerta automática, permite identificar los vehículos con pedido de secuestro o vinculados a delitos cometidos dentro y fuera de Vicente López, en coordinación con ESCUDO. Gracias a esa tecnología, entre 2024 y 2025 se registró un incremento del 13 por ciento en la cantidad de detenidos vinculados a alertas generadas por el sistema.

Esa red tecnológica se complementa con las más de 2.300 cámaras de videovigilancia distribuidas en la vía pública, los Puntos Seguros instalados en espacios públicos y centros comerciales, y la Patrulla Municipal que recorre permanentemente los barrios. Toda esta infraestructura es coordinada desde ESCUDO, donde se centralizan las imágenes de videovigilancia, las alertas generadas por los distintos sistemas y la coordinación operativa con las fuerzas de seguridad para brindar respuesta rápida en cada emergencia.

Por último, la intendenta remarcó la decisión del municipio de seguir invirtiendo recursos propios para reforzar la seguridad de los vecinos: “Nos seguimos defendiendo en Vicente López. Frente a un conurbano cada vez más violento y a una provincia que no da respuestas suficientes en materia de seguridad, nosotros seguimos invirtiendo recursos municipales. Vamos a seguir dándole a nuestra Patrulla y a la Policía las herramientas necesarias, en este caso tecnológicas, para que puedan hacer mejor su trabajo y cuidar a los vecinos”.