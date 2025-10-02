Sumaron el Punto Calma, un espacio diseñado para niños y personas con TEA

Allí, niños y personas con TEA encuentran un lugar distendido, con menos estímulos, mayor tranquilidad y materiales adaptados para poder disfrutar la feria de manera personalizada. Para facilitar la experiencia, los visitantes reciben un kit sensorial que incluye auriculares con cancelación de sonido, pictogramas de emociones y juguetes anti-estrés. Además, se dispone de juegos, ejercicios de comunicación y lenguaje, y mobiliario adaptable para brindar mayor comodidad a los participantes.

Por otra parte, tuvo lugar la conferencia "Autismo: concientizar y visibilizar esta neurodivergencia para construir una sociedad más inclusiva y amigable", a cargo de Ian Moche, en el Auditorio Walsh. La charla buscó sensibilizar sobre la importancia de la inclusión de las personas con TEA y promover la comprensión y el respeto en todos los ámbitos de la vida social. Durante la conferencia, Moche abordó temas clave como las características del autismo, los desafíos cotidianos que enfrentan las personas con TEA y las estrategias para crear entornos más accesibles y amigables para todos.

Otra de las atracciones de la feria son los dos planetarios donde se puede vivir "Dinosaurios 360°", una experiencia inmersiva que transporta al público a la era prehistórica, permitiéndoles explorar el mundo de los dinosaurios de manera visual y tridimensional; y "Universo 360°", experiencia que lleva a recorrer el sistema solar y las galaxias más lejanas, todo desde una perspectiva envolvente y deslumbrante. Ambos planetarios estarán disponibles hasta el viernes de 9 a 17, mientras que el sábado y domingo estarán abiertos de 11 a 20.

La agenda completa de actividades, todas con entrada libre y gratuita, está disponible en el sitio web oficial: http://educacion.brown.gob.ar/agendafilab.