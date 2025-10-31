Temperley avanza en la renovación de Rubén Forestello

El nombre de Forestello es el que genera mayor consenso dentro del Gasolero, sobre todo por el rendimiento que alcanzó el equipo bajo su conducción. Desde su llegada, el Celeste obtuvo el 57,1% de los puntos en juego, una marca que permitió cumplir con los objetivos trazados a comienzos del año: clasificarse al Reducido y lograr el pase a la próxima Copa Argentina.

Aunque el sueño del ascenso se cortó en octavos de final frente a Gimnasia y Tiro de Salta, la dirigencia valoró el crecimiento mostrado y la identidad que logró imprimir el entrenador. Por eso, la intención de ambas partes es continuar con el proyecto y mejorar los números obtenidos durante esta temporada.

En el club de las calles 9 de Julio y Dorrego ya tienen planificado que, una vez formalizada la renovación, el cuerpo técnico comience a trabajar en la conformación del nuevo plantel, con la mira puesta en sostener la base del equipo y reforzar sectores clave.

La subcomisión de fútbol considera fundamental resolver la situación del entrenador antes del regreso a los entrenamientos, previsto para la semana próxima. Con la voluntad de ambas partes en avanzar, todo indica que Forestello seguirá al mando del Gasolero en 2026.