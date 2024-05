Temperley se mete en la boca del Lobo

El Gasolero llega a las tierras de Martín Miguel de Güemes con la misión de confirmar su remontada. Lo espera un Lobo que solo sabe ganar en su estadio, dado que fuera del Estadio Gigante del Norte no ha ganado en lo que va de 2024.

Perazzo llega con un once con dudas: sabe que el primer tiempo ante Mitre estuvo muy lejos de lo que pretendía, pero en el complemento fue mucho más. No hay una formación confirmada, pero Rodrigo Mazur parece haberse ganado un lugar en los once, así como lo hicieron Marcos Arturia, Luis López, Lucas Baldunciel, Lucas Richarte y Emanuel Ibañez. El resto rema de atrás. Sí, más por falta de recambio que por gusto del DT, la pareja de centrales compuesta por Jorge Scolari y Juan Pablo Segovia seguiría dentro del equipo, así como Agustín Sosa, quien no tiene competencia dentro del plantel.

"Uno como profesional intenta no pensar en el partido contra River, a veces es imposible. Pensamos en dar el batacazo, iremos por eso. Tenemos que pensar en nosotros y manejar esa ansiedad para traernos algo de Salta", avisó Arturia en diálogo con El Show de Temperley.