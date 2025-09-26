Temperley ultima detalles para un encuentro trascendental ante CADU

El Gasolero llega golpeado tras la derrota ante Estudiantes de Buenos Aires (1-3), pero con el ánimo renovado por los regresos de dos jugadores clave en la estructura del equipo. Vuelven el arquero Ezequiel Mastrolía y el zaguero Bruno Duarte, quienes cumplieron sus sanciones. Con sus retornos, Adrián Arregui volverá a su rol natural en el mediocampo, mientras que el juvenil Valentín Díaz, que debutó en Turdera, dejará su lugar bajo los tres palos.

No todas son buenas noticias para Forestello. El DT pierde al delantero Javier Toledo y al lateral Federico Milo, ambos suspendidos por acumulación de amarillas. El "Animal" Luis López aparece como principal candidato para acompañar a Franco Ayunta en la delantera, mientras que Nahuel Genez, recuperado de una contractura, podría reaparecer en el lateral izquierdo tras perderse cinco partidos.

A las ausencias confirmadas se suman dos bajas que aún no tienen fecha de regreso: Gabriel Esparza, que se recupera de un desgarro en el isquiotibial derecho, y Lucas Richarte, quien debe cumplir una fecha más de suspensión por la roja ante Deportivo Morón.

La probable formación de Temperley en el estadio Mario Losinno sería: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Iván Peralta, Bruno Duarte, Valentín Aguiñagalde y Nahuel Genez; Fernando Brandán, Adrián Arregui y Luciano Nieto; Luis López y Franco Ayunta.

El historial favorece al Celeste, que en 11 enfrentamientos logró cuatro victorias, cinco empates y dos derrotas. Como visitante, en Zárate, el saldo es menos favorable: un triunfo, dos igualdades y dos caídas. La única alegría fue en la temporada 1995/96 de la Primera B, con un 2-0 gracias a los tantos de Oscar Sena y Ángel Velázquez.

Con 51 puntos, Temperley ocupa el último lugar de clasificación en la Zona B y depende de sí mismo, pero necesita sumar de a tres en las dos fechas restantes y esperar que Chacarita Juniors no lo alcance en la pelea.