Temperley visita a un duro Chaco For Ever

El Gasolero quiere volver a ganar como visitante, algo que no consigue desde su excursión a Salta, cuando el ciclo de Walter Perazzo daba sus primeros pasos.

Las igualdades ante Almagro y Defensores de Belgrano dejaron sensaciones distintas en un Temperley que este viernes desde las 20, buscará cortar su racha fuera de su estadio ante Chaco For Ever. Los anfitriones vienen mal, pero buscarán hacer pesar la localía. El Celeste llega sin su ancho de espada: Luis López no viajó con el plantel.