Diego Santilli pidió la renuncia de Victoria Villarruel y la vicepresidenta le salió al cruce

El jefe de Gabinete le había pedido que diera "un paso al costado" al no estar de acuerdo con la gestión de Javier Milei. Desde sus redes sociales, Villarruel le respondió con dureza.
La vicepresidenta Victoria Villarruel le respondió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que le había pedido dar "un paso al costado", y lo acusó de pretender "causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano". El cruce marcó una nueva escalada en la interna entre la Casa Rosada y la titular del Senado.
Villarruel eligió sus redes sociales para contestarle a Santilli, a quien, sin nombrarlo, definió como "uno de los exponentes de la casta política" a la que enfrentó junto con el presidente Javier Milei en las elecciones de 2023.
"Esta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos", sostuvo la Vicepresidenta en su mensaje. Y agregó, en un mensaje contundente al funcionario: "Sea democrático y respete el voto popular".
La réplica de Villarruel llegó después de que Santilli cuestionara de manera directa las declaraciones de la titular del Senado y las calificara como exageradas, improcedentes y alejadas de cualquier sentido de responsabilidad institucional.
Incluso sugirió que, si la vicepresidenta considera que su postura es incompatible con el rumbo del gobierno, debería dar un paso al costado y competir por su propio espacio político. “Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, planteó en una entrevista radial.
Para el jefe de Gabinete, los mensajes de Villarruel contra Milei (“Me preocupa que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado", publicó en sus redes", publicó la vice) no sólo constituyen agravios, sino que contradicen el rol que ocupó al acompañarlo en la fórmula electoral.
La tensión dejó al descubierto diferencias que ya venían gestándose en el oficialismo. Mientras Villarruel sostiene que ciertos actores políticos buscan condicionar al gobierno y frenar su agenda, Santilli insiste en que las críticas públicas de la Vicepresidenta entorpecen la gestión y generan ruido cuando el Ejecutivo necesita cohesión.
El intercambio, lejos de moderarse, abrió interrogantes sobre la convivencia interna y el impacto que estas disputas pueden tener en la estabilidad política del oficialismo.
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