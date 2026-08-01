Diego Santilli pidió la renuncia de Victoria Villarruel y la vicepresidenta le salió al cruce

Incluso sugirió que, si la vicepresidenta considera que su postura es incompatible con el rumbo del gobierno, debería dar un paso al costado y competir por su propio espacio político. “Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, planteó en una entrevista radial.

Para el jefe de Gabinete, los mensajes de Villarruel contra Milei (“Me preocupa que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado", publicó en sus redes", publicó la vice) no sólo constituyen agravios, sino que contradicen el rol que ocupó al acompañarlo en la fórmula electoral.

La tensión dejó al descubierto diferencias que ya venían gestándose en el oficialismo. Mientras Villarruel sostiene que ciertos actores políticos buscan condicionar al gobierno y frenar su agenda, Santilli insiste en que las críticas públicas de la Vicepresidenta entorpecen la gestión y generan ruido cuando el Ejecutivo necesita cohesión.

El intercambio, lejos de moderarse, abrió interrogantes sobre la convivencia interna y el impacto que estas disputas pueden tener en la estabilidad política del oficialismo.