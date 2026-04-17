Tensión en la Secundaria 30 de Varela por alumno que llevó arma al colegio

Cabe destacar que hace horas atrás se encendieron las alarmas en establecimientos educativos de Quilmes con la aparición de inscripciones en las paredes con la frase "mañana tiroteo", en las cuales las autoridades decidieron aplicar un protocolo destinado a este tipo de situaciones. Los escritos aparecieron en sectores internos, como en los baños, y se presume que estarían vinculados con un reto viral difundido en la red social TikTok. Se desconoce si tiene relación con el tiroteo ocurrido el 30 de marzo en la Escuela Secundaria 40 de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un estudiante de 15 años, que llevó una escopeta al establecimiento, mató a un compañero de 13 años e hirió a otros ocho.