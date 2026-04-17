Tensión en la Secundaria 30 de Varela por alumno que llevó arma al colegio

Se la mostró a sus compañeros, y al tomar conocimiento del hecho, los directivos avisaron a la policía. El menor de 13 años, que la había descartado en un tacho de basura, reaccionó insultando y amenazando a las autoridades.
Otra señal de alerta sobre violencia escolar se registró en la región, cuando un alumno de la Escuela Secundaria 30 de Florencio Varela generó momentos de tensiónal llevar lo que parecía un arma de fuego al establecimiento, donde se la mostró a sus compañeros. Al advertir ese hecho, los directivos de la institución ubicada sobre la calle 56 al 900, barrio Las Malvinas, activaron el protocolo especial debido a la urgencia de esta situación.
Al notar que los directivos de la institución de enseñanza media lo observaron, el menor de 13 años decidió arrojar el artefacto al tacho de basura más cercano. Momentos después, llegaron los efectivos al mando del comisario mayor Fernando Barrientos, jefe de la Policía de Florencio Varela, quienes lograron recuperar el elemento y constataron que se trataba de una réplica de juguete.
Pero no terminó el asunto allí, sino que el estudiante, al ser trasladado a la dirección, empezó a insultar y pronunciar amenazas contra las autoridades, lo que aumentó la temperatura y agravó aún más su situación. El hecho demandó la intervención de la Justicia de menores, aunque la fiscalía correspondiente dispuso actuaciones legales por averiguación de ilícito y amenazas. Finalmente, el adolescente fue devuelto a su madre.
Cabe destacar que hace horas atrás se encendieron las alarmas en establecimientos educativos de Quilmes con la aparición de inscripciones en las paredes con la frase "mañana tiroteo", en las cuales las autoridades decidieron aplicar un protocolo destinado a este tipo de situaciones. Los escritos aparecieron en sectores internos, como en los baños, y se presume que estarían vinculados con un reto viral difundido en la red social TikTok. Se desconoce si tiene relación con el tiroteo ocurrido el 30 de marzo en la Escuela Secundaria 40 de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un estudiante de 15 años, que llevó una escopeta al establecimiento, mató a un compañero de 13 años e hirió a otros ocho.
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