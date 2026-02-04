Tras una jornada de lucha, reincorporaron a cinco trabajadores despedidos

La presión ejercida por la unidad sindical logró que la dirección del hospital interviniera, comprometiéndose a sostener las fuentes de trabajo y normalizar la situación en un plazo de 48 horas. Los trabajadores afectados cumplían tareas en el hospital desde hacía cinco años. Sin embargo, el conflicto se desató cuando la mencionada empresa , que asumió la concesión del servicio hace apenas seis meses, decidió no renovar los contratos.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado Regional Sur (ATE Sur) y el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA) denunciaron que esta situación "no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de las políticas de tercerización". Según los representantes gremiales, este esquema administrativo facilita la precarización y permite que las empresas privadas vulneren derechos adquiridos bajo la figura de la "no renovación", motivo por el cual exigen poner fin a la tercerización de servicios.

La protesta también sirvió como plataforma para expresar el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, la cual, según los sindicatos, profundiza la inestabilidad de los sectores más vulnerables del escalafón hospitalario. Cabe recordar que el Hospital Gandulfo ya había atravesado un escenario similar a comienzos de enero, cuando ocho trabajadores de limpieza bajo regímenes de "becas Covid-19" fueron cesanteados. En aquella oportunidad, la lucha gremial logró reincorporaciones parciales, sentando un precedente de resistencia en el nosocomio.

"La demostración de fuerza y la unidad tuvieron sus logros: los cinco trabajadores fueron reincorporados", celebraron desde las organizaciones que acompañaron el proceso. Con este resultado, el frente sindical reafirmó su compromiso con la defensa de la estabilidad laboral y la lucha contra la precarización en el ámbito de la salud pública provincial. La dirección del hospital, tras recibir a los delegados, aseguró que se buscarán los mecanismos para garantizar la continuidad de las tareas de maestranza sin afectar los derechos de quienes sostienen la higiene del centro de salud desde hace media década.