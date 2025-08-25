Tras una larga espera, la Secundaria 35 de Ministro Rivadavia cuenta con un nuevo edificio.

La actividad se llevó adelante en el establecimiento ubicado en Avenida Juan B. Justo y República Argentina, donde las autoridades fueron recibidas por su directora, Verónica Celeani, con quien realizó el tradicional corte de cintas y descubrió una placa conmemorativa en el ingreso al nuevo edificio.

En sus inicios, la institución funcionó como anexo de la Escuela Secundaria Básica 16, sin contar con un edificio propio. Durante este período, los cursos se dictan en distintos espacios prestados, entre ellos la Primaria 11, el Hogar El Alba y la Granja Municipal.

A fines del año 2015, la escuela se trasladó a su actual predio, propiedad del Doctor Augusto Noli, quien lo pasó en calidad de préstamo para su funcionamiento, mientras que en el año 2016, la Municipalidad procedió a alquilar el inmueble, y finalmente, en el año 2017, se concretó la compra definitiva del predio, consolidando de este modo su sede actual.

Con las obras, el nuevo edificio consta de un salón de usos múltiples, cocina con despensa integrada, ocho aulas –una de ellas multimedia-, sector administrativo destinado a Dirección y Secretaría, sala de profesores y núcleos sanitarios.

"Hace cinco días inauguramos junto a Alberto (Sileoni) dos nuevas instituciones educativas en Glew, y hoy nos volvemos a encontrar para poner en funcionamiento este nuevo y moderno edificio para la Secundaria 35, siendo 54 los establecimientos de todos los niveles que construimos, gestionamos e inauguramos desde el inicio de nuestra gestión", remarcó Cascallares.

Durante la jornada, además, se entregaron a los estudiantes 200 tabletas del programa "Brown te Conecta" para potenciar la conectividad y la educación con un enfoque puesto en la utilización de la tecnología.

De la jornada participó el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la jefa Regional de Inspección escolar, María Inés Centurión; el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; y el delegado Municipal de Ministro Rivadavia, Rodolfo Díaz Vélez, entre otras autoridades.